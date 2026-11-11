Hamza returns with fresh perspectiveFour seasons at Lions have given batter broader perspectiveAAmir Chetty11 NOV 2026, 18:533 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumVideoSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET2 NOV 2026VideoDe Zorzi returns, Hamza included for Bangladesh TestsCRICKET3 NOV 2026Triumphant Proteas can improve further, says ConradAmir ChettyCRICKET2 NOV 2026VideoJansen keeps his feet on the groundCRICKET1 NOV 2026VideoProteas belief driving team success, says BavumaAmir ChettyCRICKET31 OCT 2026VideoSA complete famous turnaround to claim series at NewlandsAmir Chetty At Newlands