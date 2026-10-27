Subscribe
The Herald
Subscribe

SA bowled out after Aussies fight back at Newlands

Late four-wicket burst from Mitchell Starc curtails home resistance on opening day

  • Amir Chetty at Newlands
3 min read
Premium

Sign in to continue reading.

Create a free account or sign in to read this article.

Sign in · Create an account

In Related News
Fast bowler Gerald Coetzee is back in the Proteas squad for the third cricket Test against Australia in Cape Town, starting on Tuesday
CRICKET

Proteas seek home redemption, says Bavuma

  • Amir Chetty
Wicketkeeper Ryan Rickelton, left, says the Proteas are relishing the opportunity to beat Australia in the deciding cricket Test at Newlands
CRICKET

Rickelton embraces Newlands decider

Off-spinner Simon Harmer believes the Proteas can carry the confidence from their series-levelling victory in Gqeberha into Tuesday’s deciding Test against Australia in Cape Town
CRICKET

Harmer backs Proteas to keep finding a way

  • Amir Chetty
Proteas captain Temba Bavuma cracks a smile as he runs to celebrate their innings-and-31-run victory over Australia in the second Dafabet Test at St George's Park in Gqbeberha on Thursday
CRICKET

Bavuma hails SA's character after win

  • Amir Chetty
The Proteas celebrate taking the final wicket as they crushed Australia by an innings and 31 runs in the second Dafabet Test Match at St George's Park in Gqeberha on Thursday.
CRICKET

Proteas turn dominance into emphatic win

  • Amir Chetty