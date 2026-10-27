SA bowled out after Aussies fight back at NewlandsLate four-wicket burst from Mitchell Starc curtails home resistance on opening dayAAmir Chetty at Newlands27 OCT 2026, 19:203 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET26 OCT 2026Proteas seek home redemption, says BavumaAmir ChettyCRICKET26 OCT 2026Rickelton embraces Newlands deciderCRICKET25 OCT 2026Harmer backs Proteas to keep finding a wayAmir ChettyCRICKET23 OCT 2026Bavuma hails SA's character after winAmir ChettyCRICKET22 OCT 2026Proteas turn dominance into emphatic winAmir Chetty