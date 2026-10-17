Rabada ready to be unleashed at St George's ParkProteas pace spearhead rejects talk of grace period in GqeberhaAAmir Chetty17 OCT 2026, 14:355 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET15 OCT 2026PremiumRabada return could reshape ProteasCRICKET15 OCT 2026Bavuma calls for batting patienceAmir ChettyCRICKET16 OCT 2026Bedingham embraces batting order promotionAmir ChettyCRICKET14 OCT 2026PremiumBavuma backs selection calls after Durban debacle