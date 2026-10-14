Subscribe
The Herald
Subscribe

Bavuma backs selection calls after Durban debacle

SA reassess two-spinner balance ahead of must-win clash at St George's Park

3 min read
Premium

Continue reading with a subscription.

Subscribe for full access to our journalism.

View subscriptions

Already subscribed? Sign in · Create an account

In Related News
SA's Marco Jansen plays a shot on the fifth day of the first cricket Test against Australia in Durban on Tuesday
CRICKET

SA face tough questions after crushing loss to Aussies

  • Amir Chetty
Aiden Markram plays a shot on day four of the first Test match between SA and Australia at Kingsmead Stadium, Durban, on Monday.
CRICKET

Australia set SA world record fourth-innings chase

  • Amir Chetty
SA's David Bedingham plays a shot on day three of the first Test against Australia at Kingsmead in Durban on Sunday
CRICKET

Australia assume firm control in Durban

  • Amir Chetty
Australia's Matt Renshaw plays a ball on day two of the first Test against South Africa at Kingsmead Stadium in Durban on October 10, 2026.
CRICKET

Gritty Renshaw ton puts Aussies in control on day two

  • Amir Chetty
South Africa's Wiaan Mulder delivers a ball on day one of the first Test match between South Africa and Australia at the Kingsmead stadium in Durban on October 9, 2026.
CRICKET

Proteas pace attack puts Australia under pressure

  • Amir Chetty