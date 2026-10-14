Bavuma backs selection calls after Durban debacleSA reassess two-spinner balance ahead of must-win clash at St George's Park14 OCT 2026, 16:233 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumContinue reading with a subscription.Subscribe for full access to our journalism.View subscriptionsAlready subscribed? Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET13 OCT 2026SA face tough questions after crushing loss to AussiesAmir ChettyCRICKET12 OCT 2026Australia set SA world record fourth-innings chaseAmir ChettyCRICKET11 OCT 2026Australia assume firm control in DurbanAmir ChettyCRICKET10 OCT 2026Gritty Renshaw ton puts Aussies in control on day twoAmir ChettyCRICKET9 OCT 2026Proteas pace attack puts Australia under pressureAmir Chetty