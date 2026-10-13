Boast finding rhythm as Warriors build momentumAAmir Chetty13 OCT 2026, 12:313 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumContinue reading with a subscription.Subscribe for full access to our journalism.View subscriptionsAlready subscribed? Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET11 OCT 2026Warriors look to carry powerplay punch into away runAmir ChettyCRICKET8 OCT 2026Warriors dampen Northern Cape Heat at St George's ParkAmir ChettyCRICKET7 OCT 2026PremiumWarriors have more to give, says Thomas KaberAmir Chetty29 SEP 2026PremiumWarriors get back to winning ways in Pro20 clashAmir Chetty