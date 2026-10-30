Warriors primed for tougher mental and competitive Pro20 Cup examinationGqeberha outfit opens decisive Super 8 phase against the in-form Cobras at St George's Park on SaturdayAAmir Chetty30 OCT 2026, 16:173 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET28 OCT 2026 Warriors set for stern Super 8s examinationAmir ChettyCRICKET25 OCT 2026Warriors stumble in Eastern Cape derbyAmir ChettyCRICKET21 OCT 2026PremiumContinuity pleasing for Warriors captain De VilliersAmir Chetty