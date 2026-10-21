Continuity pleasing for Warriors captain De VilliersSkipper credits squad unity and clinical plans as Super 8s approachAAmir Chetty21 OCT 2026, 16:053 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET21 OCT 2026PremiumWarriors grab top spot after clinical win in DurbanAmir ChettyCRICKET19 OCT 2026PremiumWarriors eye top spot in DurbanAmir ChettyCRICKET15 OCT 2026PremiumWarriors chase crucial Badgers winAmir Chetty