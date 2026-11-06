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The Herald
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Pirates take on Sekhukhune in Carling Knockout Cup quarterfinals

Defending champions face tough Babina Noko test in race for domestic silverware

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