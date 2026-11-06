Pirates take on Sekhukhune in Carling Knockout Cup quarterfinalsDefending champions face tough Babina Noko test in race for domestic silverwareVuyokazi Nkanjeni6 NOV 2026, 09:212 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsSOCCER2 NOV 2026Sundowns looking to blunt Arrows in Carling KnockoutSports ReporterFOOTBALL1 NOV 2026Truter breathes sigh of relief as Chippa stun StellenboschVuyokazi NkanjeniSOCCER4 NOV 2026New Arrows coach mum on departure from PiratesConrad AbrahamsSOCCER28 OCT 2026 Chiefs coach Da Cruz happy about Duba’s form ahead of derbyConrad AbrahamsSOUTH AFRICAN FOOTBALL25 OCT 2026Truter reflects on Chippa's disappointing Carling Knockout Cup exitVuyokazi NkanjeniSOCCER22 OCT 2026Chippa battle Golden Arrows for Carling Cup quarterfinal spotVuyokazi Nkanjeni