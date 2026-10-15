Gregory Damons relishes Gqeberha homecoming for Highbury promotion bidFormer Chippa United star targets goals and consistency after returning to familiar surroundingsVuyokazi Nkanjeni15 OCT 2026, 17:103 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related News22 SEP 2026Bayeni hopes move to Highbury will inspire other players from MotherwellVuyokazi Nkanjeni20 SEP 2026Highbury plan to use international break to sharpen scoringVuyokazi Nkanjeni17 SEP 2026Wayde Jooste returns home to help Highbury gain promotionVuyokazi Nkanjeni14 SEP 2026Vilakazi happy with players’ performance dispite defeat to MagesiVuyokazi Nkanjeni16 SEP 2026Family support inspires Funani’s rise for Highbury in Motsepe FoundationVuyokazi Nkanjeni9 SEP 2026PremiumHighbury aim to keep winning streak alive against MagesiVuyokazi Nkanjeni