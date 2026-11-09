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The Herald
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With ANCYL regional secretary Mzobanzi Nkwentsha, second from left, as he addresses a gathering of about 50 people, are incoming councillors Nokulunga Ngxingo (Ward 13), Unathi Klaas (Ward 10) and Bekithemba Mabona (Ward 2)
With ANCYL regional secretary Mzobanzi Nkwentsha, second from left, as he addresses a gathering of about 50 people, are incoming councillors Nokulunga Ngxingo (Ward 13), Unathi Klaas (Ward 10) and Bekithemba Mabona (Ward 2)Picture: Picture: STEVEN LANG

Makana ANC's young guard rules out working with DA in coalition

  • Sue Maclennan
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