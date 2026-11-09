Makana ANC's young guard rules out working with DA in coalition

With ANCYL regional secretary Mzobanzi Nkwentsha, second from left, as he addresses a gathering of about 50 people, are incoming councillors Nokulunga Ngxingo (Ward 13), Unathi Klaas (Ward 10) and Bekithemba Mabona (Ward 2)Picture: Picture: STEVEN LANGMakana ANC's young guard rules out working with DA in coalitionSSue Maclennan9 NOV 2026, 09:315 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmail