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The Herald
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DA supporters gather outside City Hall on Wednesday to protest against an alleged irregular R25m transformer deal
DA supporters gather outside City Hall on Wednesday to protest against an alleged irregular R25m transformer deal

DA demands personal liability for Bay mayor over R25m transformer lease

  • Geoff Hookins
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