DA supporters gather outside City Hall on Wednesday to protest against an alleged irregular R25m transformer dealDA demands personal liability for Bay mayor over R25m transformer leaseGGeoff Hookins21 OCT 2026, 13:433 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsLOCAL GOVERNMENT10 OCT 2026Mayor faces court bid for personal liability over transformer dealGeoff Hookins23 APR 2026PremiumAfriForum asked to step in as transformer lease saga rages onNomazima Nkosi25 MAR 2026Nelson Mandela Bay mayor concedes R25m transformer lease was irregularNomazima Nkosi2 MAR 2026Municipality seeks court intervention in transformer disputeNtsikelelo Qoyo3 FEB 2026Parliament asks mayor for report on R25m transformer leaseMichael Kimberley29 JAN 2026PremiumANC demands answers from Bay mayor over R25m transformer leaseNtsikelelo QoyoNomazima Nkosi4 NOV 2025Coega Steels awaits formal legal move before commenting on transformer issueNtsikelelo Qoyo30 OCT 2025PremiumLegal opinion flagged transformer lease to Coega SteelsNtsikelelo Qoyo