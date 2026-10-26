Minister announces expanded support for Sarah Baartman small businesses

Small business development minister Stella Ndabeni officially opens the Halalisana Township Incubator in Humansdorp on Friday. With her is economic development, environmental affairs and tourism MEC Nonkqubela Pieters, left, and Sameni Jonas from Hats on HeadPicture: Werner HillsMinister announces expanded support for Sarah Baartman small businessesFaith Mtwana26 OCT 2026, 06:203 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmail