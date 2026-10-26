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The Herald
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Small business development minister Stella Ndabeni officially opens the Halalisana Township Incubator in Humansdorp on Friday. With her is economic development, environmental affairs and tourism MEC Nonkqubela Pieters, left, and Sameni Jonas from Hats on Head
Small business development minister Stella Ndabeni officially opens the Halalisana Township Incubator in Humansdorp on Friday. With her is economic development, environmental affairs and tourism MEC Nonkqubela Pieters, left, and Sameni Jonas from Hats on HeadPicture: Werner Hills

Minister announces expanded support for Sarah Baartman small businesses

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