Stage-four arthritis no match for boxing coach's mission

Basil Ray, a former SA professional heavyweight boxer, with one of his young boxers, Justin Friend, at the coach's gym in OverbaakensPicture: WERNER HILLSStage-four arthritis no match for boxing coach's missionFormer SA professional heavyweight boxer aims to mentor youth in the sportSimtembile Mgidi20 OCT 2026, 09:574 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmail