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The Herald
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Basil Ray, a former SA professional heavyweight boxer, with one of his young boxers, Justin Friend, at the coach's gym in Overbaakens
Basil Ray, a former SA professional heavyweight boxer, with one of his young boxers, Justin Friend, at the coach's gym in OverbaakensPicture: WERNER HILLS

Stage-four arthritis no match for boxing coach's mission

Former SA professional heavyweight boxer aims to mentor youth in the sport

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