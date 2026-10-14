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The Herald
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Warrant Officer Xolani Busakwe, 47, appeared in the Gqeberha regional court on Wednesday as his formal bail application kicked off
Warrant Officer Xolani Busakwe, 47, appeared in the Gqeberha regional court on Wednesday as his formal bail application kicked offPicture: 123rf/Maksym Yemelyanov

BAIL BID: Cybercop faces string of charges

Hawks investigator accused of kidnapping, robbery and extortion

  • Simtembile Mgidi
  • Kathryn Kimberley
7 min read
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