Warrant Officer Xolani Busakwe, 47, appeared in the Gqeberha regional court on Wednesday as his formal bail application kicked offPicture: 123rf/Maksym YemelyanovBAIL BID: Cybercop faces string of chargesHawks investigator accused of kidnapping, robbery and extortionSSimtembile MgidiKKathryn Kimberley14 OCT 2026, 20:417 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumContinue reading with a subscription.Subscribe for full access to our journalism.View subscriptionsAlready subscribed? Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related News12 OCT 2026Family disappointed as plumber gets 28 years for girlfriend's murderLulamile Feni