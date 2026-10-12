Subscribe
The Herald
Subscribe
Andile Lungisa
Andile LungisaPicture: EUGENE COETZEE

Fresh twists in Lungisa saga

Court rules removal from ANC candidate list unlawful, party intends to appeal

  • Msindisi Fengu
7 min read
Premium

Continue reading with a subscription.

Subscribe for full access to our journalism.

View subscriptions

Already subscribed? Sign in · Create an account

In Related News
ANC secretary-general Fikile Mbalula. Picture: Refilwe Kholomonyane
Premium

ANC throws lifeline to mayoral candidates left off final list released by IEC

  • Asanda Nini