In the dock in the Knysna magistrate's court on Monday are, from left, municipal manager Manqoba Ngubo, CFO Busisiwe Lubelwana and former mayor Thando Matika. Picture: SIPHOKAZI MNYOBEFormer Knysna mayor, senior officials to remain behind barsCorruption and extortion case postponed to next Monday for bail applicationSSiphokazi Mnyobe6 OCT 2026, 05:473 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumContinue reading with a subscription.Subscribe for full access to our journalism.View subscriptionsAlready subscribed? Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmail