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The Herald
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In the dock in the Knysna magistrate's court on Monday are, from left, municipal manager Manqoba Ngubo, CFO Busisiwe Lubelwana and former mayor Thando Matika. Picture: SIPHOKAZI MNYOBE
In the dock in the Knysna magistrate's court on Monday are, from left, municipal manager Manqoba Ngubo, CFO Busisiwe Lubelwana and former mayor Thando Matika. Picture: SIPHOKAZI MNYOBE

Former Knysna mayor, senior officials to remain behind bars

Corruption and extortion case postponed to next Monday for bail application

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